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    • Yaşam
    • 20.02.2022 12:05
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    • 20.02.2022 12:05
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    Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? Güngör Arslan kimdir?

    Kocaeli'de yayın yapan bir yerel internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan uğradığı silahlı sonucu yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye getirilen Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Peki, Güngör Arslan kimdir? Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

    Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı?

    Kocaeli'de bir yerel internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güngör Arslan bugün gazetesinin kapısında olduğu esnada saldırıya uğramıştı. 2 defa kalbi duran Güngör Arslan tüm müdalelelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Güngör Arslan kimdir? Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? İşte haberin detayı...

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    İzmit'te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.'nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Arslan'ın 2 defa kalbi durdu. Müdahaleler ile hayata döndürülen ve entübe edilen Arslan, bir süre sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polisin olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen R.Ö isimli zanlıyı yakalayarak olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.
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        Haberler Yaşam Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? Güngör Arslan kimdir?
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