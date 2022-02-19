Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? Güngör Arslan kimdir?

Kocaeli'de bir yerel internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güngör Arslan bugün gazetesinin kapısında olduğu esnada saldırıya uğramıştı. 2 defa kalbi duran Güngör Arslan tüm müdalelelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Güngör Arslan kimdir? Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? İşte haberin detayı...
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İzmit'te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.'nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.