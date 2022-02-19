Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı bu nedenle sık sık araştırılan arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre önemli tarihler belli oldu. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!