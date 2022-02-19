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    • Yaşam
    • 20.02.2022 12:08
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    • 20.02.2022 12:08
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    Mister Maker kimdir, öldü mü? Bay Becerikli öldü mü? Phil Gallagher kimdir?

    Bay Becerekli belgeselinin sevilen ismi olan Phil Gallagher'in hayatına dair bilgiler araştırılıyor. 2008 yılından itibaren ekranlarda olan Bay Becerekli belgeseli 60 bölüm yayınlanmıştı. Peki, Bay Becerikli öldü mü? Mister Maker kimdir, öldü mü? Phil Gallagher kimdir? İşte haberin detayı...

    Mister Maker kimdir, öldü mü?

    Dünya genelinde pek çok kişinin yakından tanıdığı Bay Becerikli belgeseline dair detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere Bay Becerekli karakterini Phil Gallagher canlandırıyordu. 60 bölüm yayınlanan belgeseldeki ünlü ismin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Peki, Bay Becerikli öldü mü? Mister Maker kimdir, öldü mü? Phil Gallagher kimdir? İşte detaylar...

    BAY BECEREKLİ MİSTER MAKER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

    Belgeselde Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama gelmedi.

    BAY BECERİKLİ KİMDİR?

    Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır.

        Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir. Becerikli kamyonundan eşyalar alır ve bir bölüm daha sihirli bir şekilde oluşur.

        İlk bölüm yayın tarihi: 17 Eylül 2007
        Kanal: CBeebies

        Bitiş Tarihi: 31 Mart 2009
        Oyuncular: Phil Gallagher
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