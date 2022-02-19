Mister Maker kimdir, öldü mü? Bay Becerikli öldü mü? Phil Gallagher kimdir?

Dünya genelinde pek çok kişinin yakından tanıdığı Bay Becerikli belgeseline dair detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere Bay Becerekli karakterini Phil Gallagher canlandırıyordu. 60 bölüm yayınlanan belgeseldeki ünlü ismin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Peki, Bay Becerikli öldü mü? Mister Maker kimdir, öldü mü? Phil Gallagher kimdir? İşte detaylar...
BAY BECEREKLİ MİSTER MAKER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Belgeselde Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama gelmedi.
BAY BECERİKLİ KİMDİR?
Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır.