Mister Maker kimdir, öldü mü? Bay Becerikli öldü mü? Phil Gallagher kimdir?

Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir. Becerikli kamyonundan eşyalar alır ve bir bölüm daha sihirli bir şekilde oluşur.