'Tayyip Erdoğan buradan mı lider oluyor?' sözleriyle tanınan Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti

Herkes onu oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlilerine sorduğu soruyla tanıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini gizlemeyen ve daha oy kullanmadan açık açık bunu belli eden Yaşar Amca, sevenlerini üzdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon'da yaşayan Yaşar Ayvaz vefat etti. Ayvaz'ın vefat haberini AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu verdi.
Ayvazoğlu, Twitter hesadından "Herkes onu sosyal medyadaki bu sözleriyle tanıdı... Bir süredir tedavi görmekte olan Yaşar Ayvaz amca emeneti Hakk'a teslim etti.