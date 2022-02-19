Miraç Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili 2022 ne zaman?

Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte dini günler takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek aylarda özellikle kandil günleri araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili 2022 ne zaman? Miraç Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte o sorunun yanıtı...