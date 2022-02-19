Miraç Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili 2022 ne zaman?

Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte dini günler takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek aylarda özellikle kandil günleri araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili 2022 ne zaman? Miraç Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte o sorunun yanıtı...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA BİLGİLER
Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili