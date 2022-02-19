İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri...

İstanbul su kesintisi hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar duyuruldu. 19 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, İSKİ 19 Şubat su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...