İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri...

İstanbul su kesintisi hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar duyuruldu. 19 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, İSKİ 19 Şubat su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSKİ 19 ŞUBAT SU KESİNTİSİ
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 12:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.02.2022 12:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.