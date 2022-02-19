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    • Yaşam
    • 19.02.2022 15:54
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    • 19.02.2022 15:54
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    İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri...

    Çeşitli nedenlerden ötürü İstanbul'un bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. 19 Şubat tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İSKİ 19 Şubat su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ su kesinti listesi...

    İSKİ 19 Şubat su kesintisi!

    İstanbul su kesintisi hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar duyuruldu. 19 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, İSKİ 19 Şubat su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

    İSKİ 19 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

    İlçe : Avcılar
    Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:01
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:52
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beyoğlu
    Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 12:41
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Esenler
    Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 13:13
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Ümraniye
    Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:34
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:28
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Şişli
    Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Duatepe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.02.2022 12:38
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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