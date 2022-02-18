Tele-dolandırıcılara 500 bin TL kaptıran ünlü sosyolog Prof. Nilüfer Narlı'nın ifadesi ortaya çıktı





'PARMAK İZİM VARMIŞ'

Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, üzerime birden fazla telefon hattı çıkarıldığını bu hatlarla terör örgütlerine yardım edildiğini söyledi. Para ve altınlarımı parmak izi incelemesine göndereceğini söyledi. Vatana hizmet ettiğimizi, yardımlarımla bu örgütün yıkılacağını ifade etti. Ben de inandım. Barış Pınarı parolasını söyleyip kasayı teslim ettim. Paralarda şüpheli parmak izleri bulunduğu söylenince dolandırıldığımı anladım. Soluğu poliste aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN