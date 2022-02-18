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    Tele-dolandırıcılara 500 bin TL kaptıran ünlü sosyolog Prof. Nilüfer Narlı'nın ifadesi ortaya çıktı

    Ünlü sosyolog Prof. Nilüfer Narlı, tele-dolandırıcılara 500 bin TL kaptırdı. İfadesi ortaya çıktı: ‘Kendini polis olarak tanıttı. Vatana millete hizmet ediyorsun ortak operasyon yapıyoruz. Çeteyi çökerteceğiz’ diyerek beni kandırdı!

    Dilek Yaman Demir
    Sosy’alo’jık!

    Prof. Dr. Nilüfer Narlı, kendisini arayan sahtekara inandı. "Polisim. Hesaplarınız ele geçirildi. Para ve altınlarınız incelenecek. Şifre Barış Pınarı" sözlerine kandı. Altın ve nakit paranın bulunduğu 500 bin TL'lik kasayı kaptırdı. Kandırıldığını anlayınca şoka uğradı:



    'PARMAK İZİM VARMIŞ'
    Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, üzerime birden fazla telefon hattı çıkarıldığını bu hatlarla terör örgütlerine yardım edildiğini söyledi. Para ve altınlarımı parmak izi incelemesine göndereceğini söyledi. Vatana hizmet ettiğimizi, yardımlarımla bu örgütün yıkılacağını ifade etti. Ben de inandım. Barış Pınarı parolasını söyleyip kasayı teslim ettim. Paralarda şüpheli parmak izleri bulunduğu söylenince dolandırıldığımı anladım. Soluğu poliste aldı.

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    Haberler Yaşam Tele-dolandırıcılara 500 bin TL kaptıran ünlü sosyolog Prof. Nilüfer Narlı'nın ifadesi ortaya çıktı
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