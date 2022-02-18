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    • Yaşam
    • 18.02.2022 17:12
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    • 18.02.2022 17:12
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    Muğla’da tavuk döner yiyen 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberi... Muğla’nın Yatağan ilçesinde iddiaya göre öğle arasında kantinden tavuk döner yiyen 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    Tavuk döner öğrencilerin kabusu oldu

    Edinilen bilgiye göre, Yatağan'da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

    Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


    Okul kantininden 56 öğrencinin öğle arasında tavuk döner yediği, 6'sının zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Muğla’da tavuk döner yiyen 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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