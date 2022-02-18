Manisa'da 4 gencin kavgasında kan aktı! Polis her yerde o şahsı arıyor

Edinilen bilgiye göre, B.A. (17) ve B.K. (18), ismi henüz belirlenemeyen, kendi yaşıtları olduğu öğrenilen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. bacağından bıçaklandı. B.K, bıçaklanan arkadaşı B.A'nın koluna girerek, hemen yakınlarındaki bir iş yerine sığındı. Saldırgan gençler, B.K. ve B.A'nın sığındığı iş yerine de girerek, burada bu kez B.K.'yı bıçakladı.