Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.02.2022 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2022 16:24
    ABONE OL

    Manisa'da 4 gencin kavgasında kan aktı! Polis her yerde o şahsı arıyor

    Manisa'da 4 genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada gençlerden 2'si bıçakla yaralandı. Gençleri bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    4 gencin kavgasında kan aktı! Polis her yerde onu arıyor

    Manisa'da 4 gencin karıştığı kavgada 2 genç bıçaklanarak yaralandı. Gençleri bıçaklayan diğer 2 kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olay, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi üzerindeki bir çay ocağı önünde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, B.A. (17) ve B.K. (18), ismi henüz belirlenemeyen, kendi yaşıtları olduğu öğrenilen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. bacağından bıçaklandı. B.K, bıçaklanan arkadaşı B.A'nın koluna girerek, hemen yakınlarındaki bir iş yerine sığındı. Saldırgan gençler, B.K. ve B.A'nın sığındığı iş yerine de girerek, burada bu kez B.K.'yı bıçakladı.

    Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan B.A. ve B.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yaralı gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yalnız Kurt fragman
    Haberler Yaşam Manisa'da 4 gencin kavgasında kan aktı! Polis her yerde o şahsı arıyor
        SON DAKİKA