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    • Yaşam
    • 18.02.2022 17:53
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    • 18.02.2022 17:53
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    İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? Cemre düşmesi nedir? Havaya, suya ve toprağa cemre hangi günler düşer?

    Bahar aylarının yaklaşmaya başlaması ve sıcaklık derecesinin yükselmesiyle birlikte ilk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Yazın gelişini müjdeleyen ve her sene merakla takip edilen cemre düşmesi nedir? Havaya, suya ve toprağa cemre hangi günler düşer? Arapça olarak kor ve ateş anlamlarına gelen cemre aynı zamanda Nevruz habercisidir. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

    Tüm illerden vatandaşlar İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? Cemre düşmesi nedir? Hava, suya ve toprağa cemre hangi günler düşer? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Doğa takvimine göre mevsimler arası geçişlerde havaların ısınmaya başlamasını ifade eden cemre düşmesi yaşanır ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. İşte 2022 tarihler...

    CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?

    Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

    CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

    Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

        İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin "kor, yanmış kömür parçası, kıvılcım, yükselen ateş, köz" gibi anlamları olduğunu söyledi.

        Cemrenin "sıcaklık" ya da "sıcaklığın yükselişi" anlamlarında kullanıldığını anlatan Emeksiz, "Ebüzziya Tevfik, Lügat-ı Ebüzziya adlı eserinde bu konuda ilginç bilgiler verir. Arapça ve Farsça eserlerde, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine dair bir inanışa sahip olduğu belirtilirken Türk kültüründe ise genellikle cemrenin düştüğü inanışı yaygındır. Ancak Ebüzziya'nın '...cemrenin zeminden heyecan etme' ifadesi, bize cemrenin yükseldiğiyle ilgili inancın bulunduğunu göstermektedir." dedi.

        Türk-Altay halk kültüründe ve mitolojisinde "İmre, İmere veya Emre" adında bir "cemre cini" olduğuna inanıldığını belirten Emeksiz, şöyle konuştu:

        "İmre ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra üzerine düşerek buzları eritir. Ardından da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Arap kültürüne bağlı adlandırmada kelime cemre olarak karşımıza çıkar. Kelimenin kökenine ilişkin bilgiler tartışma konusudur. Arapça'da cemre kelimesi 'ateş koru' anlamında kullanılır. Her durumda ısının yükselişi ve baharın müjdesi esastır.

        Şubatta havada, suda, toprakta meydana gelen hararetlerden her biri için de cemre tabiri kullanılmaktadır. 'Hararet' olarak kullanılmasının yanı sıra kışın sonunda şubat ayında ortaya çıkan buhara da cemre denilmektedir. Cemre, 19 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan ısıtıcı kuvvet, ilkbaharda veya tabiatta ısının yükselmesi, yeryüzünün harareti ve ısısı şeklinde değerlendirilmektedir."
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        Haberler Yaşam İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? Cemre düşmesi nedir? Havaya, suya ve toprağa cemre hangi günler düşer?
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