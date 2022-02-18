İstanbul Ataşehir'de pitbull paniği!

Bu köpeklerin kontrol altına alınması lazım. Maalesef ki, bunu da yapmıyorlar. Hayvanı sevsek mi, yoksa korksak mı, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Evet, sokak üzerinde bir anda saldırganlaştı. Herkes köpekten kaçmaya başladı. Kimi gördüyse ona saldırdı. Devlet bu köpekleri kontrol altına almalı ve bunla ilgili ilçelerde uygulama başlatabilir" dedi.