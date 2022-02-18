Hurdalıktan aldı! 1952 model askeri cipi 110 bin TL harcayarak yeniden yaptı

İş adamı Adnan Aydın, çocukluk yıllarında ailesi tarafından da köylerinde kullanılan eski cipleri yeniden heves saldı. Bir süre önce Fatsa ilçesinde 1952 model bir cip şasesi olduğunu duyan Aydın, bu şaseyi alarak restore etmeye karar verdi.
Şasinin, dönemin askeriye ciplerine ait olduğunu öğrenen Aydın, restore edeceği cipi de 1952 yıllarında kullanılan askeriye araçlarına çevirmeye karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu 110 bin TL harcanarak, orijinal bir şekilde 70 önceki haline dönüştürülen cip, görenlerin ilgisini çekiyor. Aydın, dönemin boya rengini ve bazı uyarı etiketlerini de bulunduran cipi ise şimdilik satmayı düşünmüyor.
"TAMAMEN ASLINA UYGUN ŞEKİLDE BU HALE GELDİ"
Müteahhit Adnan Aydın, 1952 model, "Cip sevdası bizde çocukluktan geliyor. Büyüklerimiz eskiden hep cip kullanırdı, babamlarda da vardı, akrabalarımızda da vardı. Onlardan görerek heveslendik ve Fatsa ilçesinden bu cipin şasesini hurdalıktan satın aldık. Sonrasında 1952 yılına uygun olarak ve tamamen orijinal olarak toparlatarak bu hale getirdik. Tamamen her aksamı orijinal" dedi.