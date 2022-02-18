Hurdalıktan aldı! 1952 model askeri cipi 110 bin TL harcayarak yeniden yaptı





"TAMAMEN ASLINA UYGUN ŞEKİLDE BU HALE GELDİ"

Müteahhit Adnan Aydın, 1952 model, "Cip sevdası bizde çocukluktan geliyor. Büyüklerimiz eskiden hep cip kullanırdı, babamlarda da vardı, akrabalarımızda da vardı. Onlardan görerek heveslendik ve Fatsa ilçesinden bu cipin şasesini hurdalıktan satın aldık. Sonrasında 1952 yılına uygun olarak ve tamamen orijinal olarak toparlatarak bu hale getirdik. Tamamen her aksamı orijinal" dedi.