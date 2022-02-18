Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Apartman sakinleri hırsıza not bıraktı

Bayrampaşa'da iki hırsızlık şüphelisi apartman zillerine dadandı. Zilleri çalınan apartman sakinleri ise hırsızlara, "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı. Şüphelilerin kapı zillerini sökerek uzaklaşması apartmanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hırsızlık, Bayrampaşa'da geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, Fatih Caddesi'nde gözlerine kestirdikleri apartmanın kapı zilini sökerek uzaklaştı. Sabah kalktıklarında kapı zillerinin yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu polise haber verdi. Apartmanı sakinleri, çalınan kapı zillerinin yerine yenisini taktırıp, yanına "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı. Aynı mahallede 4 apartmanın da zillerinin çalındığı öğrenildi.
"BEN BUNU YARIM SAATTE SÖKEMEM ADAM 3 SANİYEDE ALIP GİDİYOR"
Apartman sakini Yavuz Taşkıran, "Biz burayı nezih bir yer olarak görüyoruz. Bekçiler sokaklarda geziyor, binamızda güvenlik kamerası var. Bu iş ranta dönüşmüş durumda. Çok fazla çalındığını duyuyoruz. Ben bunu yarım saatte sökemem, adam 3 saniyede alıp gidiyor. Kapüşonu çekiyor, maskeyi takıyor kamera istediği kadar çeksin. Bunlar biraz pahalı aletler bin 500, 2 bin lira değeri var. Bunu buradan söken hırsızlar bunu ikinci el olarak satıyor. Bunu araştırdım ben 600-700 liraya ikinci elleri bulunuyor. Bunu çalan arkadaş tahminen 200-300 liraya satıyor. Her mahalleden 10 tane zil çalsa yeter" dedi.