Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Apartman sakinleri hırsıza not bıraktı

Hırsızlık olaylarından bıktıklarını belirten Yavuz Taşkıran, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama burada bir ceza unsuru yok. Hırsız ceza almıyor ki, yakalansalar da ceza almıyorlar. Neden çalışsın ki, buraya geliyor 2 ayda kazanacağını 1 gecede alıyor. Burada arabaların jant kapaklarını çalıyorlar, aksesuarlarını çalıyorlar. Ben marka araba aldım o çalındı. Şimdi marka olmayan bir araba aldım onu çalmıyorlar. Bıktım çünkü ya lastiğini çalıyor ya istetmeyi çalıyorlar. Biz buraya yaklaşık 2 bin lira masraf yaptık. Ben şunu anlamıyorum, neden böyle şeylere tenezzül ediyorsun da gelip benden iş istemiyorsun. Herkes bıktı bu olaylardan. İlk gördüğümde güldüm. Daha sonra bu durumu düşmemizden utandım açıkçası. Bunun artık önüne geçemeyeceğiz. Artık hepimiz kendimizi kafese kilitleyelim. Arabamızı otoparka bırakıyoruz kamera var. Yine de çalınıyor bir şeyler. Arabayı kafes içine alacağız" diye konuştu.