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    • 18.02.2022 08:58
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    Kurban Bayramı ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı hangi ayda, hangi günler idrak edilecek? Kurban ibadeti…

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken bir yandan da dini bayramların tarihleri merak edildi. Kurban ibadetinin gerçekleştiği, büyüklerin ziyaret edilerek ellerinin öpüldüğü, küslerin barıştığı, dinimizde önemli yeri bulunan Kurban Bayramı hakkında bilgileri haberimizde derledik. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı hangi ayda, hangi günler idrak edilecek?

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman 2022?

    Vatandaşlar arama motorları üzerinden Kurban Bayramı ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı hangi ayda, hangi günler idrak edilecek? Kurban ibadetinin önemi nedir? Sorularının yanıtlarını sıklıkla sorgular oldu. Müslüman aleminin her yıl en merak ederek araştırdığı konulardan biri dini bayram tarihi oluyor ve 2022 yılı için araştırmalar hız kazandı. Peki kimler Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle yükümlüdür? İşte yanıtı...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    2022 Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu durumda Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

    Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
    Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
    Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

        Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

        Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

        Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.
        Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi', V, 63).
        Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383).
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı hangi ayda, hangi günler idrak edilecek? Kurban ibadeti…
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