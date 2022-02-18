Esnafın kabusu olan hırsız yine motosiklet çaldı

"MOTOSİKLETİ ALIP GİDİYOR"

Yaşananları anlatan Yücel Cimşit, "Motokuryemiz sipariş götürüyor. Bu Kaan denilen çocuk da dışarıdan buraya sipariş getiriyordu. Farklı bir firmada çalışıyor. Çocuğu da göz aşinalığımız var. Yolda bununla karşılaşıyorlar. Kaan, 'Motosikletten alacağım. Bir tur binebilir miyim? Gidişine bakmak istiyorum' demiş. Motosikleti alıp gidiyor. Diğer kişiler de mağdur durumda" dedi.