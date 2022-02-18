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    • Yaşam
    • 18.02.2022 23:23
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    • 18.02.2022 23:25
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    Bakırköy’de silahlı banka soygunu! Güvenliği rehin alıp paralarla kaçtı

    İstanbul Bakırköy'de banka soygunu yaşandı. Bir banka şubesine giren silahlı kişi 25 bin lira soygun yapıp, kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Silahlı banka soygunu!

    Bakırköy'de bir banka şubesine giren silahlı kişi 25 bin lira soygun yapıp, kayıplara karıştı.

    Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir bankada yaşandı.

    GÜVENLİĞİ REHİN ALIP KASAYI BOŞALTTI
    Edinilen bilgiye göre, bir süre bankayı gözetleyen şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istedi.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
    Kasada bulunan 25 bin TL'yi alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Banka görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından paraları alıp kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Bakırköy’de silahlı banka soygunu! Güvenliği rehin alıp paralarla kaçtı
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