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    • Yaşam
    • 17.02.2022 16:27
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    • 17.02.2022 16:27
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    Kayseri'de nişan bozuldu takılar paylaşılamadı! 1 yaralı var

    Kayseri'de aralarında yapılan nişan bozulan iki aile takı tartışması nedeniyle birbirine girdi. Çıkan bıçaklı kavgada kızın babası yaralandı. Erkek tarafından bir kişi gözaltına alınırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Nişan bozuldu takılar tartışma çıkardı! Bıçakla saldırdılar

    Kayseri'de, nişanı bozan aileler arasında, takıların paylaşımı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada kız tarafından baba Hüseyin Y. (42) yaralandı, İ.B. ise gözaltına alındı.

    Olay, saat 14.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi 4361'inci Sokak'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Y.'nin kızı, kısa süre önce nişanlandığı ismi öğrenilemeyen kişi ile anlaşamayınca ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine aileler nişanda takılan takıların paylaşımı için bir araya geldi.

    İki aile arasında bu sırada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.B., mutfaktan aldığı bıçakla Hüseyin Y.'yi sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hüseyin Y.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İ.B. ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İ.B.'yi emniyete götüren polis ekipleri de soruşturma başlattı.

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