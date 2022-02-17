Cin çıkarma seansında dehşet: Eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle döverek ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanık Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T, Cemal E, Zöhre T, Sevim Ö. ve avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise video konferans yöntemiyle bağlandı.
Tutuksuz sanık Hatun E. sağlık nedenleriyle duruşmaya gelmedi.
Suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunma yapması için söz verilen sanık Selçuk T, eşiyle olaydan 8 ay önce evlendiklerini, evliliğin ilk günlerinde eşinin zihinsel ve bedensel bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.