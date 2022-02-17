Cin çıkarma seansında dehşet: Eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum

"Durumu anlatınca onlar da 'Bir hoca bulup okutalım' dediler. Telefonla Kayseri'de yaşayan Erdal K'yi aradık. Telefonda eşimle konuşup ayet okudu. Bunun üzerine eşim sakinleşti. Sonra hoca 'Kısas yapılması gerekiyor' dedi. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda, 'Peygamberler zamanından gelen, çok eskiden beri yapılan vurma yoluyla cin çıkartılan bir uygulama' olduğunu söyledi. Ayrıca eşime hacamat yaptırmamı, kurban kesmemi ve cami şadırvanlarındaki 22 musluğu değiştirmemi istedi. Hocanın söylediği gibi eşimin sırt ve bacaklarına oklava ile dua okuyarak yavaş şekilde 100 kez vurdum. Daha sonra hacamat yaptırdık. Sabah da kurban kesmek için, sanık olan benim ve eşimin aile bireyleriyle kesim alanına gittik. Kurban kestik. Eşim fenalaştı. O zaman hoca 'Paran varsa bir tane daha kes' dedi. İkinci kurbanı keserken eşim yine fenalaştı. Hastaneye götürürken hayatını kaybetti."