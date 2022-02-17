17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'un bazı mahallelerde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintisi görülüyor. 17 Şubat tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...