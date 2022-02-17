17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'un bazı mahallelerde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintisi görülüyor. 17 Şubat tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 17.02.2022 12:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah,Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 13:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.