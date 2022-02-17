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    • Yaşam
    • 17.02.2022 16:10
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    • 17.02.2022 16:10
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    17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler...

    İstanbul su kesintisi hakkında detaylar sorgulanıyor. 17 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, 17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte detaylar...

    17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi!

    İstanbul'un bazı mahallelerde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintisi görülüyor. 17 Şubat tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

    İlçe : B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:24
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beyoğlu
    Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
    Başlama Tarihi : 17.02.2022 12:39
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 17.02.2022 11:14
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Tuzla
    Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah,Aydıntepe Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 17.02.2022 13:06
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Tuzla
    Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 17.02.2022 15:01
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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