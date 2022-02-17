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    • Yaşam
    • 17.02.2022 09:47
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    • 17.02.2022 09:47
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    Bahçelievler'de parasını alamayan işçilerle inşaat sahipleri birbirine girdi! Sopalı silahlı kavgada 5 yaralı

    İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir inşaatta çalışan işçiler, paralarını alamadıklarını ileri sürerek inşaat sahipleriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede sopalı-silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sopalı silahlı kavgada 5 yaralı! Yer: İstanbul

    Bahçelievler'de, paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler ile inşaat sahipleri arasındaki demir sopaların kullanıldığı ve silahla ateş edildiği kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaatta yaşandı. Paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler, ustaları ile tartıştı. Usta, inşaat sahiplerini telefonla arayarak durumu bildirdi. Gurup halinde gelen inşaat sahipleri ile işçiler bir süre sözlü tartıştı.

    Ardından iki grup arasında sokak ortasında, demir sopaların kullanıldığı ve silahların ateşlendiği kavga çıktı. Kavgada, 2'si silahla 3'ü demir sopalarla olmak üzere 5 kişi yaralandı. İnşaat sahibine ait hafif ticari araç ile lüks bir otomobile kurşunlar isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavga edenlerin bazılarını gözaltına alırken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "ESLERİ DUYDUK ÇOK SAYIDA YARALI VARDI"
    Görgü tanığı bir kadın, "Silahlı çatışma oldu. Silah sesleri duyduk çok sayıda yaralı da vardı. Gelen polisler hepsini götürdü" dedi. Gürhan Öztürk ise, "Ben sesleri duyup geldim. Yaralı bir kişi yerde yatıyordu, ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu.

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