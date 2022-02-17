Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Ekipler, yürüttükleri 3 aylık teknik ve fiziki takiple 9 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te 51 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.