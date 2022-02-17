Kırklareli'nde 6 aylık evli çift kazada can verdi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 34 NK 3624 plakalı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı.
EVLİ ÇİFT KAZADA CAN VERDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Kadayıfçı, yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan sürücü Kadayıfçı ve Melek Kadayıfçı'nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi.