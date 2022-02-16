Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.02.2022 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 16:07
    ABONE OL

    Son dakika: Esenyurt'ta korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı

    Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada yangın çıktı. Binanın akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Esenyurt’ta korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonu...

    Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Elektrikte indirim, 6 parti... Erdoğan’dan açıklamalar
    Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt'ta korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı
        SON DAKİKA