Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
- Yaşam
- 16.02.2022 16:07
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- 16.02.2022 16:07
Son dakika: Esenyurt'ta korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada yangın çıktı. Binanın akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.