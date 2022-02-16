Eminönü'nde cep telefonuna bakarak yürüyen genç ızgaradan aşağı düştü: Telefonda işlerim vardı

Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum. Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde. Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır." dedi.