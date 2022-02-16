Roblox'taki seks oyunları ve cinsel içerikler çocukları tehdit ediyor! Sanal seks partileri ifşa oldu

Şirket, "Platforma yüklenen her görsel, video ve ses dosyası hem makinalar hem de elemanlarımız tarafından güvenlik taramasından geçiriliyor" diyor.

Yine de bazı içerikler taramadan kaçabiliyor.

İnternette çocukların güvenliği konusunda çalışmalarda bulunan ConnectSafely kuruluşunun başkanı Larry Magid, " Kedi-fare oyunu gibi" diyor, "Sistemi oyuna getirmek için akla hayale gelmeyen şeyler yapanlar var."

Condo'lar platformda doğrudan insanın karşısına çıkan oyunlar değil. Bulmak için özel olarak aramak gerekiyor.

Ancak Magid yine de bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Roblox, çocuklar arasında çok popüler bir platform ve 13 yaşın altında çocukların kullanımına izin veriyor, bu nedenle kullanıcılarını koruma sorumluluğu var" diyor.