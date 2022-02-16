Roblox'taki seks oyunları ve cinsel içerikler çocukları tehdit ediyor! Sanal seks partileri ifşa oldu

Roblox, son zamanların en popüler oyun platformlarından. Çocukların en çok tercih ettiği sitelerden biri.
Tam olarak kaç kişinin sitede oyun oynadığı bilinmiyor, ancak Roblox yetkilileri, 2020'de Bloomberg'e yaptıkları açıklamada yaşları 9 ile 12 arasında değişen Amerikalı çocukların üçte ikisinin bir oyun oynadığını bildirmişlerdi.
Roblox, kullanıcılara birlikte bir oyun yaratıp oynama imkanı sunuyor. Dijital dünyada gerçek zamanlı olarak başkalarıyla bir araya gelmenin bir yolu bu anlamda.
Oyuncular, platformda bulunan gereçleri kullanarak oyun üretebiliyor. Daha geleneksel oyunların aksine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor.
Roblox'daki seks oyunları, platformda genellikle "condo" adıyla anılıyor.
Bunlar kullanıcıların oluşturdukları, içinde cinsellikten söz edilebilen, hatta avatarların sanal cinsel ilişkide bulundukları mekanlar. Bu oyunlarda Roblox'un kuralları da rafa kaldırılıyor.
Roblox sorunu kabul ediyor. Bir şirket sözcüsü BBC'ye "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz" dedi.
Condo oyunları genelde kısa, çoğu zaman da bir saatten az sürüyor. Bu süre içinde tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması zor.
Şirket, "Platforma yüklenen her görsel, video ve ses dosyası hem makinalar hem de elemanlarımız tarafından güvenlik taramasından geçiriliyor" diyor.
Yine de bazı içerikler taramadan kaçabiliyor.
İnternette çocukların güvenliği konusunda çalışmalarda bulunan ConnectSafely kuruluşunun başkanı Larry Magid, " Kedi-fare oyunu gibi" diyor, "Sistemi oyuna getirmek için akla hayale gelmeyen şeyler yapanlar var."
Condo'lar platformda doğrudan insanın karşısına çıkan oyunlar değil. Bulmak için özel olarak aramak gerekiyor.
Ancak Magid yine de bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Roblox, çocuklar arasında çok popüler bir platform ve 13 yaşın altında çocukların kullanımına izin veriyor, bu nedenle kullanıcılarını koruma sorumluluğu var" diyor.