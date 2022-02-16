Şişli'de mağazada mastürbasyon yapan cinsel tacizci tutuklandı!

İstanbul Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yapan sapık tutuklandı.
Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra S.'yi takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
74 İŞ YERİ VE MOBESE KAMERASINDAN TAKİP EDİLDİ
Polisin 74 iş yeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı.
SAPIK TUTUKLANDI
Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.