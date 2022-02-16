Şişli'de mağazada mastürbasyon yapan cinsel tacizci tutuklandı!

İstanbul Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yapan sapık tutuklandı.

Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra S.'yi takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.