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    • Yaşam
    • 16.02.2022 17:57
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    • 16.02.2022 17:59
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    Şişli'de mağazada mastürbasyon yapan cinsel tacizci tutuklandı!

    Mağaza sapığı tutuklandı... İstanbul Şişli'de bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yakalanan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sapık tutuklandı!

    İstanbul Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yapan sapık tutuklandı.

    Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra S.'yi takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

    74 İŞ YERİ VE MOBESE KAMERASINDAN TAKİP EDİLDİ
    Polisin 74 iş yeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı.

    SAPIK TUTUKLANDI
    Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
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        Haberler Yaşam Şişli'de mağazada mastürbasyon yapan cinsel tacizci tutuklandı!
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