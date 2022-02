İzmir'de 2 kadına sokak ortasında meydan dayağı! Ağlayarak anlattı

'GECELERİ UYUYAMIYORUM'

Yasemin Ç. de "Saldırıya uğradığımız o an panik yaşadım. İnanılmaz derecede korktum. Ağzımızın, burnumuzun kırılacağını, birimizin öleceğini düşündüm. Ellerimi kaldırıp, kendimi korumaya çalıştım. Yanıma bile yaklaşmaması gereken bu kişi tarafından tekme, tokat dövüldüm. Defalarca itildim. Olayın ardından kaçıyordu. Kaçma, 'Sen de bizden şikayetçi ol gerekirse' dedim ama döndü bir tokat daha attı. Ardından uzaklaştı. Adalet istiyorum. Her tarafımda morluklar var. Onlar zamanla geçecek. Ancak yaşadığım korku hep kalacak. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu. Bugüne kadar ailesinden de eşinden de şiddet görmediğini, çocuğuna da şiddet uygulamadığını belirten Yasemin Ç., şüphelinin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istedi.