Evli kuzenine kuma olmayı kabul etmeyip katledilen 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın annesinden yürek burkan sözler





HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Sabah'ta yer alan habere göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kızının doğum günü olduğunu belirten anne Nurcan Karakaş, "Hem doğum günüydü, hem de Sevgililer Günü'ydü. Kızımdan ayrı ilk doğum gününü kutluyoruz. Acımasızlar kızımın doğum gününü ölüm yıldönümüne çevirdiler. Emine'yi hayalleri ile birlikte toprağa gömen katil, yakalanıp tutuklanalı 9 ay oldu. Ben 9 aydır ne yiyorum, ne içiyorum, ne de uyuyorum. Katil hak ettiği cezayı bulsun" ifadelerini kullandı.