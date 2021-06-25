Sabah'ın haberine göre kumalığın zorluklarını en iyi bilen Nurcan Karakaş, kızının da kendi kaderini yaşamamasını istediği için, buna karşı çıktı. Zaten Emine de bu talebi şiddetle reddetmişti.

OTOMATİK SİLAHLA CANİCE TARADI

Israrından vazgeçmeyen Aslan Karakaş, önce genç kızı zorla kaçırmaya kalkıştı. Ancak başarılı olamadı. Aileyi taciz edip, evlerinin önünde silahla havaya ateş açtı. Okulunu da bırakmak zorunda kalan Emine, 2 yıl boyunca korkusundan balkona dahi çıkamadı. Son olarak Batman'dan bir talibi çıkınca, 2 yıl sonra 18 yaşını doldurduğunda evlenmek üzere kabul etti.