Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Selamet Köyü'nde yaşayan Nurcan Karakaş, 23 yıl önce kuma olarak geldi. Eşini 12 yıl önce kalp krizinden kaybeden Nurcan Karakaş, 7 çocuğunu büyütebilmek için saçını süpürge etti. Kızlarından Emine ise babası öldüğünde henüz 4 yaşındaydı. 14'üne geldiğinde kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuk babası olan amcasının oğlu Aslan Karakaş, Emine'ye göz koydu. Emine'yi kuma olarak almak istiyordu.
Sabah'ın haberine göre kumalığın zorluklarını en iyi bilen Nurcan Karakaş, kızının da kendi kaderini yaşamamasını istediği için, buna karşı çıktı. Zaten Emine de bu talebi şiddetle reddetmişti.
OTOMATİK SİLAHLA CANİCE TARADI
Israrından vazgeçmeyen Aslan Karakaş, önce genç kızı zorla kaçırmaya kalkıştı. Ancak başarılı olamadı. Aileyi taciz edip, evlerinin önünde silahla havaya ateş açtı. Okulunu da bırakmak zorunda kalan Emine, 2 yıl boyunca korkusundan balkona dahi çıkamadı. Son olarak Batman'dan bir talibi çıkınca, 2 yıl sonra 18 yaşını doldurduğunda evlenmek üzere kabul etti.
Geçen 4 Şubat'ta da söz alışverişi için annesi ile Batman'a gitmek istedi. Ancak, araca otomatik silahla ateş açan Aslan Karakaş, Emine'yi başından ve karnından vurdu. Hastaneye kaldırılan Emine, 138 gün süren yaşam savaşını, önceki gün kaybetti. Olaydan sonra kayıplara karışan Aslan karakaş ise hâlâ yakalanamadı.