Dilek Sabacı 50 milyonluk yalısında çapkınlık yaptığı için kovduğu uşağı Yasin Hızal'ı mahkeme haklı buldu





FAİZİYLE ÖDEYECEK...

Yasin Hızal, şu açıklamayı yaptı: Haftanın 6 günü, resmi ve dini bayramlarda bile çalıştım. Haksız ve mesnetsiz çirkin iftiralarla zorla istifa dilekçesi alındı. Adalet tecelli etti.

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