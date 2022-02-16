Dilek Sabacı 50 milyonluk yalısında çapkınlık yaptığı için kovduğu uşağı Yasin Hızal'ı mahkeme haklı buldu

Merhum iş insanı Sakın Sabancı'nın büyük kızı Dilek Sabancı, 2018'de satın aldığı İstanbul Yeniköy'deki Baran Yalısı'na taşındı. Aynı yıl Yasin Hızal'ı (40) işe aldı. Ancak uşağın, çalışma arkadaşlarından biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı! 'İşyerinde aşk olmaz' diyerek hizmetliyi tazminatsız işten attı. Mağdur edildiğini söyleyen Hızal da işe dönüş davası açtı.
Zorla istifa dilekçesi yazdırıldığını anlattı! İstanbul İş Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması 14 Şubat'ta yapıldı. Mahkeme haksız fesih nedeniyle 2020'nin kasım ayında işten çıkarılan işçiye 17 bin 400 lira tazminat, genel tatil alacağı 3 bin 500 lira ve 9 bin 700 lira ise ihbar tazminatının yasal faizle ödenmesinde karar kıldı.
FAİZİYLE ÖDEYECEK...
Yasin Hızal, şu açıklamayı yaptı: Haftanın 6 günü, resmi ve dini bayramlarda bile çalıştım. Haksız ve mesnetsiz çirkin iftiralarla zorla istifa dilekçesi alındı. Adalet tecelli etti.