Bu habere dikkat tehlike cebinizde! Eğer telefonunuzda bunlar oluyorsa cihazınızın güvenliği ihlal edilmiş olabilir





Pilin normalden daha hızlı tükenmesi.

Tarama alışkanlıklarınız değişmemiş olsa da internet veri kullanımınızda ani artışlar yaşamanız.

GPS özelliğiniz veya internetinizin kendi başına etkinleştirilebilmesi veya devre dışı bırakılabilmesi.

Rastgele reklam açılır pencereleri veya bilinmeyen uygulamaların siz yetkilendirmeden yüklenmesi.

İyi çalışan uygulamaların aniden kapanıp açılması veya tamamen başarısız olması, beklenmedik hatalar göstermesi.

Telefonun kendiliğinden premium uluslararası numaraları aramaya çalışması. Bunları giden çağrı listenizde görebilirsiniz.

Garip çağrılar veya mesajlar almaya başlamanız.

Android telefonunuz eğer fidye yazılımı tarafından ele geçirildiyse, cep telefonunuza giriş yapamayabilirsiniz.