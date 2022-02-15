Beşiktaş’ta sır dolu olay: "Yoruldum" notu bırakan genç kadın lüks rezidansın 23. katından atladı

İstanbul Beşiktaş'ta bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H isimli kadın "yoruldum" yazılı bir not bıraktıktan sonra çalıştığı binanın 23. katından atladığı iddia edildi.
Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı.
25 ADET ANTİDEPRASAN HAP İÇTİ
Hamamcı, önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti.
"İNSANLARLA UĞRAŞMAKTAN ÇOK YORULDUM"
"Hap aldım ama ölmedim. Yukarısı açıksa oraya çıkacağım ve atlayacağım, cesedimi aşağı bulabilirsiniz", "insanlarla uğraşmaktan çok yoruldum" yazılı notlar bırakan kadın bulunduğu binanın 23. katına çıktı.
Buradan kendini boşluğa bırakan genç kadın, zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı.