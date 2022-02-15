Beşiktaş’ta sır dolu olay: "Yoruldum" notu bırakan genç kadın lüks rezidansın 23. katından atladı

Buradan kendini boşluğa bırakan genç kadın, zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı.