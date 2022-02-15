Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İSKİ son dakika duyuru

İSKİ son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İstanbul'da ikamet eden milyonlarca kişi su kesintilerinin ne zaman yaşanacağını önceden öğrenmek istiyor. İSKİ de vatandaşların mağdur olmaması için duyuru yaparak öncesinde suların ne zaman kesileceğini bildiriyor. 16 Şubat Çarşamba için de İSKİ'den su kesintisi duyurusu yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?