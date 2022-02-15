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    • Yaşam
    • 15.02.2022 22:03
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    • 15.02.2022 22:03
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    Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İSKİ son dakika duyuru

    İSKİ İstanbul'da 16 Şubat Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı hakkında bilgi verdi. İstanbul'un bir çok ilçesinde vatandaşlar su kesintisi yaşanacak yerleri araştırmaya koyuldu. Suları kesilenler de kesintinin biteceği saati araştırmaya başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İşte İSKİ son dakika duyuruları...

    16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?

    İSKİ son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İstanbul'da ikamet eden milyonlarca kişi su kesintilerinin ne zaman yaşanacağını önceden öğrenmek istiyor. İSKİ de vatandaşların mağdur olmaması için duyuru yaparak öncesinde suların ne zaman kesileceğini bildiriyor. 16 Şubat Çarşamba için de İSKİ'den su kesintisi duyurusu yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?

    İSTANBUL İL VE İLÇE SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL'DA HANGİ İL VE İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

    Arıza Kesinti

    İlçe : Tuzla

    Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah,Fatih Mah

    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 15.02.2022 17:54

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe: Beylikdüzü

    Etkilenen Mahalleler: Yakuplu Mah, Marmara Mah, Kavaklı Mah.

    Başlangıç Tarihi: 16.02. 2022

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.
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    Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İSKİ son dakika duyuru
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