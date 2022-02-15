Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İSKİ son dakika duyuru

İSKİ son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İstanbul'da ikamet eden milyonlarca kişi su kesintilerinin ne zaman yaşanacağını önceden öğrenmek istiyor. İSKİ de vatandaşların mağdur olmaması için duyuru yaparak öncesinde suların ne zaman kesileceğini bildiriyor. 16 Şubat Çarşamba için de İSKİ'den su kesintisi duyurusu yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?
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İSTANBUL'DA HANGİ İL VE İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.02.2022 17:54
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Yakuplu Mah, Marmara Mah, Kavaklı Mah.
Başlangıç Tarihi: 16.02. 2022
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.