Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı: O anlar kamerada! "Hastaneye gelip bir geçmiş olsun bile demedi"

"HASTANEYE GELİP GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"

Kazazede Seher Hançer "Bana çarptıktan sonra hiç onu hiç görmedim. Beni hastaneye bile götürmedi. Hastaneye gelip bir geçmiş olsun bile demedi. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Beni kollarım, bacaklarım kırık bıraktı. Karşı taraf beni haksız bulup suçlu çıkarmış. Ben şikayetçiyim, beni bu halde bırakıp kayboldu gitti. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim hakkımı arasın, kollarımı elimden aldı hiçbir işimi göremiyorum. Bana çarpıp aracın altında ileri geri sürükledi ne hastaneye ne de eve gelip hiç ilgilenmedi. Tedavimle de hiç ilgilenmedi, her yerim kırık, tedavi istiyorum. Avukatımız her şeyi halletti 'biz ilgilenmiyoruz' demiş çok zoruma gitti" dedi.