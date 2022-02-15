Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı: O anlar kamerada! "Hastaneye gelip bir geçmiş olsun bile demedi"

Beyoğlu'nda geri geri giden minibüsün altında kalarak, vücudunda 7 kırık oluşan 70 yaşındaki kadın, kaza sonrası kendisiyle hiç ilgilenmediğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu.
Olay, 4 Şubat Cuma günü saat 09.00 sıralarında, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Evinden ekmek almaya çıkan Seher Hançer (70) yolda yürürken arkasından geri geri gelen minibüsün altında kaldı.
Sürücünün ileri doğru hareket ettirmesiyle aracın artından kurtulan kadın acı içinde yerde kaldı. İddiaya göre, Seher Hançer'e çarpan minibüsün sürücüsü ve diğer kişiler yol ortasında kalan kadını kenara alarak sağlık ekiplerine haber verdi.
VÜCUDUNDA 7 KIRIK OLUŞTU
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa aldıkları Seher Hançer'i hastaneye kaldırdı.
Kolları ve bacaklarıyla birlikte vücudunda 7 kırık oluşan Seher Hançer, hastanedeki 1 günlük tedavinin ardından taburcu edilerek eve gönderildi. Tedavisi evde devam eden ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı için çaresiz kalan Seher Hançer, kazaya neden olanların kendisiyle hiç ilgilenmediğini söyledi.
"HASTANEYE GELİP GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"
Kazazede Seher Hançer "Bana çarptıktan sonra hiç onu hiç görmedim. Beni hastaneye bile götürmedi. Hastaneye gelip bir geçmiş olsun bile demedi. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Beni kollarım, bacaklarım kırık bıraktı. Karşı taraf beni haksız bulup suçlu çıkarmış. Ben şikayetçiyim, beni bu halde bırakıp kayboldu gitti. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim hakkımı arasın, kollarımı elimden aldı hiçbir işimi göremiyorum. Bana çarpıp aracın altında ileri geri sürükledi ne hastaneye ne de eve gelip hiç ilgilenmedi. Tedavimle de hiç ilgilenmedi, her yerim kırık, tedavi istiyorum. Avukatımız her şeyi halletti 'biz ilgilenmiyoruz' demiş çok zoruma gitti" dedi.