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    • Yaşam
    • 15.02.2022 16:49
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    • 15.02.2022 16:49
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    Manisa Kula'da dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikiz çocuklar öldü

    Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    AA
    Yangın 3 yaşındaki ikizleri hayattan kopardı

    Şeritli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı. Atalan çiftinin işte olduğu esnada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan 3 yaşındaki ikizler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan, dumandan etkilendi.

    Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ikizler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Manisa Kula'da dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikiz çocuklar öldü
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