Manisa Kula'da dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikiz çocuklar öldü

Şeritli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı. Atalan çiftinin işte olduğu esnada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan 3 yaşındaki ikizler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan, dumandan etkilendi.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ikizler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.