SON DAKİKA! Aksaray'da öğrencisini acımasızca döven öğretmenin cezası belli oldu

Aksaray'da görev yaptığı okulda öğrencisi T.K.'yı acımasızca dövdüğü gerekçesiyle MEB tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y. hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
OLAY
Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.
İDDİANAMEDEN DETAYLAR
Aksaray'da, Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğrencisini darbeden öğretmen Ali Rıza Y. hakkında Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.
Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Ali Rıza Y. için "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istendi.
İddianamede, ilgili kolluk birimince hazırlanan görüntü inceleme tutanağında Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'ye 9 kez tokat attığının belirtildiği bildirildi.
İddianamede ifadesine yer verilen öğrenci S.T.K, öğretmeninin "Sen niye bana küfür ettin?", kendisinin de "Ben küfür etmedim hocam." dediğini ancak sanık Ali Rıza Y'nin birden yüzüne 4-5 kez ya da daha fazla tokat attığını, kendisini darbeden öğretmeninden şikayetçi olduğunu beyan etti.
Sanık Ali Rıza Y. de ifadesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yaptığını, 14 Aralık'ta 5-B sınıfında derse girdiğini belirtti.