SON DAKİKA! Aksaray'da öğrencisini acımasızca döven öğretmenin cezası belli oldu

İddianamede, ilgili kolluk birimince hazırlanan görüntü inceleme tutanağında Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'ye 9 kez tokat attığının belirtildiği bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen öğrenci S.T.K, öğretmeninin "Sen niye bana küfür ettin?", kendisinin de "Ben küfür etmedim hocam." dediğini ancak sanık Ali Rıza Y'nin birden yüzüne 4-5 kez ya da daha fazla tokat attığını, kendisini darbeden öğretmeninden şikayetçi olduğunu beyan etti.

Sanık Ali Rıza Y. de ifadesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yaptığını, 14 Aralık'ta 5-B sınıfında derse girdiğini belirtti.