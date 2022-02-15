Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı tarihi!

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı bu nedenle sık sık araştırılan arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre önemli tarihler belli oldu. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Bu sene oruç ne zaman? İşte sorunun yanıtı...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.