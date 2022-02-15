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    • Yaşam
    • 15.02.2022 11:42
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    • 15.02.2022 11:42
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    Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Bu sene oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayı tarihi!

    Milyonlarca Müslüman on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayıma başladı. Üç ayların başlamasının hemen ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayı'nın hangi tarihte başlayacağı merak edildi. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Bu sene oruç ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

    11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı bu nedenle sık sık araştırılan arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre önemli tarihler belli oldu. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Bu sene oruç ne zaman? İşte sorunun yanıtı...

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

        2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
        3 Şubat: Regaib Kandili
        27 Şubat: Miraç Kandili
        17 Mart: Berat Kandili
        2 Nisan: Ramazan başlangıcı
        27 Nisan: Kadir Gecesi
        1 Mayıs: Arefe
        2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
        8 Temmuz: Arefe
        9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
        30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
        8 Ağustos: Aşure Günü
        7 Ekim: Mevlid Kandili
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