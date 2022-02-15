Büyükçekmece’de yol çöktü! 5 yaşındaki çocuk içine düştü

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ailesinin çektiği cep telefonu görüntülerde vücudunda oluşan çizikleri gösteren ve büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu.

"BİR ANDA ÇOCUK YOLUN İÇİNE DÜŞÜYOR"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Mesut Uçaltan, "Çocuk annesinin elinde dururken, bir anda çocuk yolun içine düşüyor. Annesi bağırmış çevreden yardıma gelmişler. Annesi çıkarmış. Aşağı yukarı 2- 2.5 metre derinlik var. Allah'tan su yokmuş içinde su olsa çocuk giderdi. İnşaat vardı ilerde o yapılırken çok ağır vasıta geçti. Yolda bir oturma oldu herhalde. Çocuğun durumu iyi çok şükür en sevindirici olan o" dedi.