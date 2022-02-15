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    • Yaşam
    • 15.02.2022 12:57
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    • 15.02.2022 12:57
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    Şanlıurfa'da husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

    Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

    Husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

    Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Büyük Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman Toraman (70), doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

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