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    • Yaşam
    • 15.02.2022 14:10
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    • 15.02.2022 14:13
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    Evlenmek istediği kızı beğenmeyen baba, kendisine hakaret eden oğlunu belinden çıkardığı tabancayla öldürdü

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, oğlu Cavit Kara'yı (28) tabancayla öldüren Hüseyin Kara (62) ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Cinayet zanlısı baba tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia etti. Kara, bu esnada sinirlerine hakim olamadı ve oğlunu katletti.

    DHA
    Evlenmek istediği kızı beğenmedi! Evlat katili oldu

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı.

    Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Evlenmek istediği kızı beğenmeyen baba, kendisine hakaret eden oğlunu belinden çıkardığı tabancayla öldürdü
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