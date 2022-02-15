Evlenmek istediği kızı beğenmeyen baba, kendisine hakaret eden oğlunu belinden çıkardığı tabancayla öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı.
Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
OĞLU HAKARET EDİNCE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI