Sadrazamn Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın torunlarının miras kavgasının düğümünü mitokondri bağı çözecek





General Halil Sedes ile evlenen ve 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları, torunları ikiz kızlar A.Y. ve E.S. oldu. 1971'de vefat eden Celalettin Paşa'nın vârisi ise O.V. oldu. Sadrazam'ın 100 milyon liradan fazla mirası nedeniyle kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanınca konu adliye koridorlarına taşındı. O.V.'nin, kuzenlerine "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım" demesi üzerine kız kardeşler teklifi kabul etti ve sürece katıldı. Nüfus kayıtlarında Hatice Seniye Hanım'ın paşanın çocukları arasında yer almadığı görüldü.