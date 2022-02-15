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    • Yaşam
    • 15.02.2022 06:59
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    • 15.02.2022 06:59
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    Sadrazamn Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın torunlarının miras kavgasının düğümünü mitokondri bağı çözecek

    Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın soyunu devam ettiren Celalettin Paşa ile Hatice Seniye Hanım’ın torunları arasındaki 100 milyon liralık miras kavgası Adli Tıp raporuyla farklı bir boyuta taşındı. Nüfusta paşanın kızı olarak görünmeyen Hatice Saniye Hanım’ın günümüzdeki mirasçılarının itirazıyla açılan mezarlarından alınan DNA örneklerinden sonuç alınamadı. Adli Tıp raporunda “Hatice Seniye Hanım’ın torunu Süleyman Sedes ile Sadrazam’ın eşi Rafet Hanım arasındaki anneden çocuğa geçen mitokondri bağına bakılabilir” denildi.

    Sadrazam mirasında düğümü mitokondri bağı çözecek

    II. Abdülhamid döneminde bir dönem sadrazamlık da yapan devlet adamı Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın SABAH'ta manşete konu olan 100 milyon liralık mirasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Rafet Hanım ile olan evliliğinden 7 çocuğu dünyaya gelen paşanın, evlatlarından sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi.



    General Halil Sedes ile evlenen ve 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları, torunları ikiz kızlar A.Y. ve E.S. oldu. 1971'de vefat eden Celalettin Paşa'nın vârisi ise O.V. oldu. Sadrazam'ın 100 milyon liradan fazla mirası nedeniyle kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanınca konu adliye koridorlarına taşındı. O.V.'nin, kuzenlerine "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım" demesi üzerine kız kardeşler teklifi kabul etti ve sürece katıldı. Nüfus kayıtlarında Hatice Seniye Hanım'ın paşanın çocukları arasında yer almadığı görüldü.



    Bu önemli gelişme üzerine O.V., iki kuzeninin mirastan ayrılması için dava açtı. İkiz kız kardeşler, avukat Sedat Demir ve Ecenur Türker aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Mahkeme, mezarların açılıp DNA yapılması kararını verdi. İstanbul Aşiyan'daki Rafet Hanım'ın 75 yıllık, Celalettin Paşa'nın 50 yıllık, Hatice Seniye'nin 80 yıllık ve iki torununun mezarları açıldı ve DNA için kemik parçaları alınarak Adli Tıp'a gönderildi.



        Araştırmalarını tamamlayan Adli Tıp'ta, Seniye Hanım'ın 80 yıllık mezarından alınan örnek incelenemedi. Mezarların yan yana bulunması, yıllar içindeki deprem ve toprak kaymaları nedeniyle alınan örneğin Seniye Hanım'a ait olduğu tespitine varılamadı. Adlı Tıp raporunda, Rafet Hanım ile aradaki bağa bakılamadığı yer aldı. Bir diğer seçenek olarak Seniye Hanım'ın torunu olan Süleyman Sedes ile Rafet Hanım arasındaki mitokondri yani anneden çocuğuna geçen hücreye bakılabileceği rapora eklendi.



        Sabah'ta yer alan habere gçre, bu kapsamda, tarafların kabul etmesi durumunda daha önce alınan kemik parçalarında bu kez mitokondri incelemesi yapılacağı bildirildi. Avukat Demir, "Hatice Seniye'nin Sadrazam Ferit Paşa'nın mirasçısı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararları bulunuyor. Her ne kadar kemik tespiti yapılamamış olsa da mahkeme bir karara varacaktır" dedi.

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        Haberler Yaşam Sadrazamn Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın torunlarının miras kavgasının düğümünü mitokondri bağı çözecek
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