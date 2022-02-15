Sadrazamn Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın torunlarının miras kavgasının düğümünü mitokondri bağı çözecek

II. Abdülhamid döneminde bir dönem sadrazamlık da yapan devlet adamı Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın SABAH'ta manşete konu olan 100 milyon liralık mirasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Rafet Hanım ile olan evliliğinden 7 çocuğu dünyaya gelen paşanın, evlatlarından sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi.
General Halil Sedes ile evlenen ve 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları, torunları ikiz kızlar A.Y. ve E.S. oldu. 1971'de vefat eden Celalettin Paşa'nın vârisi ise O.V. oldu. Sadrazam'ın 100 milyon liradan fazla mirası nedeniyle kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanınca konu adliye koridorlarına taşındı. O.V.'nin, kuzenlerine "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım" demesi üzerine kız kardeşler teklifi kabul etti ve sürece katıldı. Nüfus kayıtlarında Hatice Seniye Hanım'ın paşanın çocukları arasında yer almadığı görüldü.
Bu önemli gelişme üzerine O.V., iki kuzeninin mirastan ayrılması için dava açtı. İkiz kız kardeşler, avukat Sedat Demir ve Ecenur Türker aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Mahkeme, mezarların açılıp DNA yapılması kararını verdi. İstanbul Aşiyan'daki Rafet Hanım'ın 75 yıllık, Celalettin Paşa'nın 50 yıllık, Hatice Seniye'nin 80 yıllık ve iki torununun mezarları açıldı ve DNA için kemik parçaları alınarak Adli Tıp'a gönderildi.