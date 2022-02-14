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    • Yaşam
    • 15.02.2022 01:35
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    • 15.02.2022 01:45
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    Sakarya’da hastane önü karıştı! Husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

    Sakarya'da ortalık karıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı.

    İHA
    Hastanede hasmını vurdu!

    Sakarya'da bir şahıs Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak kayıplara karıştı.

    Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı.

    Tartışan iki kişi arasında çıkan kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli silah ile E.Ö. isimli kişiyi vurarak yaraladı.

    Olay sonrası şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

    POLİS BOŞ KOVAN ARADI
    Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sakarya’da hastane önü karıştı! Husumetlisini vurarak kayıplara karıştı
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