Sakarya’da hastane önü karıştı! Husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Sakarya'da bir şahıs Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak kayıplara karıştı.

Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı.