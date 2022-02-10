Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa’nın torunları miras kavgasına tutuştu: 100 milyonluk miras için 5 mezar açıldı!



Ferid Paşa'nın kızı Seniye Sedes -Seniye Sedes'in eşi Halil Sedes

1914'te İtalya'da vefat eden Ferid Paşa'nın kızı Hatice Seniye, General Halil Sedes ile evlendi ve oğlu Süleyman Hakkı Sedes dünyaya geldi. 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları ise torunları olan ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu. Avlonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim olan ve 1971'de yaşamını yitiren Celalettin Paşa'nın günümüzdeki mirasçısı ise O.V. oldu.