Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa’nın torunları miras kavgasına tutuştu: 100 milyonluk miras için 5 mezar açıldı!

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminde, 1898-1908 arasında, önemli devlet adamlarından olan ve bir dönem sadrazamlık da yapan Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın, Rafet Hanım ile olan evliliğinden 7 çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi.
Ferid Paşa'nın kızı Seniye Sedes -Seniye Sedes'in eşi Halil Sedes
1914'te İtalya'da vefat eden Ferid Paşa'nın kızı Hatice Seniye, General Halil Sedes ile evlendi ve oğlu Süleyman Hakkı Sedes dünyaya geldi. 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları ise torunları olan ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu. Avlonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim olan ve 1971'de yaşamını yitiren Celalettin Paşa'nın günümüzdeki mirasçısı ise O.V. oldu.
Ferid Paşa'nın eşi Rafet Hanım
Sadrazam'ın 100 milyon TL üzerindeki mirası kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre O.V., kuzenleri A.Y. ve E.S.'ye, "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım" dedi. Kız kardeşler teklifi kabul ederek miras sürecine katıldı. Bu süreçte, Ferid Paşa'nın nüfus kayıtlarında, çocukları arasında Hatice Seniye Hanım'ın yer almadığı görüldü.