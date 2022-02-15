Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı! Geriye 3 çocuk kaldı

Olay, saat 04.00 sıralarında Uşak Kent Ormanı'nda meydana geldi. Kentte bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Önder Bulut, iddiaya göre, bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille eşi ev kadını Nazife Bulut'u ormana götürdü.

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