Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı! Geriye 3 çocuk kaldı

Olay, saat 04.00 sıralarında Uşak Kent Ormanı'nda meydana geldi. Kentte bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Önder Bulut, iddiaya göre, bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille eşi ev kadını Nazife Bulut'u ormana götürdü.
3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ
Bulut, burada 2'si kız 3 çocuk annesi eşini başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Ardından ağabeyi A.R.B.'yi arayan Önder Bulut, Kent Ormanı'nda olduklarını eşini öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.
KATİL KOCA YAŞIYOR
A.R.B., eşiyle birlikte ormana gittiğinde yengesi ve kardeşini kanlar içinde bulup, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder Bulut'un yaşadığını belirledi.