Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.02.2022 11:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2022 11:40
    ABONE OL

    Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı! Geriye 3 çocuk kaldı

    Uşak'ta, Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi Nazife Bulut'u (39) ormanda av tüfeği ile öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Önder Bulut, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    DHA
    Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı

    Olay, saat 04.00 sıralarında Uşak Kent Ormanı'nda meydana geldi. Kentte bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Önder Bulut, iddiaya göre, bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille eşi ev kadını Nazife Bulut'u ormana götürdü.

    3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

    Bulut, burada 2'si kız 3 çocuk annesi eşini başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Ardından ağabeyi A.R.B.'yi arayan Önder Bulut, Kent Ormanı'nda olduklarını eşini öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

    KATİL KOCA YAŞIYOR

    A.R.B., eşiyle birlikte ormana gittiğinde yengesi ve kardeşini kanlar içinde bulup, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder Bulut'un yaşadığını belirledi.
        İsrail Cumhurbaşkanı o tarihte Türkiye’de
        Haberler Yaşam Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı! Geriye 3 çocuk kaldı
            SON DAKİKA