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    • Yaşam
    • 15.02.2022 00:37
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    • 15.02.2022 00:37
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    Son dakika: Muğla'da aile faciası! Bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü

    Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde görenleri şoke eden bir cinayet vakası meydana geldi. Bir baba ile oğlu sebebi bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından baba, oğlunu öldürdü.

    DHA
    Baba tartıştığı oğlunu öldürdü

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

    Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Muğla'da aile faciası! Bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü
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