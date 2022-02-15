Kayseri'de korku dolu anlar: Toprağın altında ayağı sıkışan işçi 3 saat sonra kurtarıldı

Yaklaşık 5 metre yerin altında beline kadar toprağa gömülen Özcan'ın ayağı da taşa sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de talihsiz işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.