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    • Yaşam
    • 15.02.2022 11:42
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    • 15.02.2022 12:24
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    Kayseri'de korku dolu anlar: Toprağın altında ayağı sıkışan işçi 3 saat sonra kurtarıldı

    Son dakika haberi! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçiyi 3 saat sonra kurtarıldı. Bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılan Özcan, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA
    Korku dolu anlar! 3 saat sonra kurtarıldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 saatte kurtarılırken, işçinin çaresiz bakışları ise yürekleri burktu.


    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi Duran Özcan, çalışma sırasında kayan toprağın altında kaldı.

    Yaklaşık 5 metre yerin altında beline kadar toprağa gömülen Özcan'ın ayağı da taşa sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de talihsiz işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

    Kovalarla işçinin bulunduğu yerden su alan ekipler, bir taraftan da işçiyi teselli etti. Ayağı sıkışan Duran Özcan, ekiplerim hummalı çalışması sonucu 3 saatin ardından kurtarıldı.

        Bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılan Özcan, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        YÜREK BURKAN BAKIŞ
        Öte yandan, 3 saattir kurtarılmayı bekleyen işçi Duran Özcan'ın çaresi bakışları objektiflere yansıdı.

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