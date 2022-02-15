Bu sene oruç ne zaman 2022, kaç gün kaldı? Oruçlar ne zaman başlıyor? Ramazan orucu tutmanın hükmü, fazileti nedir?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar oruçlar ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 11 ayın sultanı Ramazan her sene heyecanla ve merakla beklenen özel zamanlar arasında yer alıyor ve bu ay içerisinde bol bol ibadet ediliyor. Ramazan ayı denilince oruç ibadeti ile ilgili araştırmalar da hızlanıyor. Peki Bu sene oruç ne zaman 2022? Ramazan orucu tutmanın hükmü, fazileti nedir?
ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek.
RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?
Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "
Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.