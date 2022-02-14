Türkiye'nin konuştuğu çocuklar yine ortaya çıktı! Bu kez de galeriden 2 cip çaldılar

Ordu'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul'da yakalanıp tutuklanan, iş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), bu kez de bir galerinin önünden 2 cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye dönen çocuklar, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. ve A.Y., Atakan ve Engin Enginyurt kardeşlerin sahibi olduğu oto galerinin arka tarafındaki pencereyi açıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran çocuklar, daha sonra iş yerinde park halindeki 2 cipin anahtarını alıp dışarı çıktı. Çocuklar, ciplerden birini alıp, bir süre gezdi. Bir süre sonra lastik patlayınca, cipi galerinin arka sokağına bırakan çocuklar, geri döndü. S.Ö. ve A.Y., bu kez de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan diğer cipi alarak kaçtı.
Atakan Enginyurt sabah geldiğinde iş yerinin arkasındaki camın açık olduğunu görünce araçları kontrol etti. Enginyurt, araçlardan ikisinin olmadığını fark edip durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cipleri, S.Ö. ve A.Y.'nin çaldığını tespit etti. Çevrede arama yapan ekipler, lastiği patlayan cipi arka sokakta buldu. Ekipler, çocukların yakalanması için çalışma başlattı.