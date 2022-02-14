Türkiye'nin konuştuğu çocuklar yine ortaya çıktı! Bu kez de galeriden 2 cip çaldılar





SERBEST KALMIŞLARDI

Çocukların, Ordu'da 28 Kasım 2021'de Bekir Eren ve Cem Uygun'a ait oto galeriden çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. ve A.Y. olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk, 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, iş yeri sahipleri şikayetini geri alınca serbest bırakılmışlardı.



'EN SON FATSA'DA GÖRÜLMÜŞ'

Galerici Atakan Enginyurt, "Sabah 09.00 sularında iş yerine geldim. Arka camın açık olduğunu fark ettim. Ondan sonra dışarı çıkıp araçlara baktım. Daha önceden bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktım arabaların olmadığını fark ettim. Ondan sonra gerekli mercilere haber verdim. İlk önce 2019 model aracı çalmışlar. Onun lastiği patlamış, arka sokağa bırakıp gitmişler. Daha sonra lüks aracımızı alıp gitmişler. O şu an yok. En son Fatsa'da gözüktüğünü söylediler" dedi.