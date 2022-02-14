Üç ayların başlamasıyla birlikte dini günler takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek aylarda özellikle kandil günleri merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi hakkında bilgi...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili