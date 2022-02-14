Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.02.2022 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 15:56
    ABONE OL

    Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi!

    2 Şubat Çarşamba günü üç ayların başlamasıyla birlikte Regaip Kandili'nden sonra Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih merak ediliyor. Milyonlarca kişi bu mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken dini günler takvimi ve kandil günlerini öğrenmek istiyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi!

    Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

    Üç ayların başlamasıyla birlikte dini günler takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek aylarda özellikle kandil günleri merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi hakkında bilgi...

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili

        MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA BİLGİLER

        Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü
        Haberler Yaşam Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi!
            SON DAKİKA