Üç ayların başlamasıyla birlikte dini günler takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek aylarda özellikle kandil günleri merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi hakkında bilgi...