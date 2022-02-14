Büyükçekmece'de korkutan görüntü: Dev yarıklar oluştu! Villalarda çökme tehlikesi

Ama 15 gün içinde gelinen durum bu, defalarca aramamıza rağmen de kimse gelmedi. Burası her an yıkıldı yıkılacak. Aşağıda da çalışmaya devam ediliyor. Onlar içinde büyük bir risk bizim içinde. Ne yapılacak belli değil şu an beklemedeyiz." diye konuştu.